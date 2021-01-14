Сеул, , 12:26 — REGNUM Высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8 был подтверждён на птицефермах в южнокорейском городе Чхонан провинции Чхунчхон-Надо и уезде Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, в связи выявлением вируса на птицефермах, находящихся в радиусе 3 км от очага, будет уничтожено все поголовье.

В настоящее время в стране ведутся расследования четырёх предполагаемых случая заражения птичьим гриппом. Большинство очагов инфекции сосредоточено в провинции Кёнгидо — 16 случаев, в провинции Чолла-Пукто — 12 случаев, в провинции Чолла-Намдо — 11 случаев.

Отмечается, что в общей сложности на территории страны было выявлено 58 очагов инфекции. Уничтожено порядка 16,2 млн домашней птицы.