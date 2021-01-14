Москва, , 12:16 — REGNUM Наступает переломный момент кризиса, вызванного распространением коронавируса в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал он в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, открывшегося 14 января в Москве.

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Глава правительства отметил начало масштабной вакцинации, которая позволит создать полноценную защиту от болезни. Мишустин напомнил, что Россия стала первой страной, разработавшей и применившей вакцину, что позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдёт быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению премьер-министр, экономика России в 2021 году может выйти в плюс и добиться роста, а инфляция — вернуться к целевым показателям.