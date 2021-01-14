Москва, , 12:15 — REGNUM Начиная с 19 октября 2020 года — того дня, когда московские школьники 6−11 классов в очередной раз были вынуждены покинуть школьные стены и получать знания с применением дистанционных технологий, их родители неоднократно обращались в органы власти за разъяснениями, на каком основании было принято решение о переводе группы детей и подростков на данную форму обучения.

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В ответ на обращение граждан из Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Департамента образования и науки города Москвы, Министерства просвещения РФ, от Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка пришли следующие разъяснения.

Начальник Управления контроля качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской федерации Елисеева Е.Н.: «Статьями 44 и 63 Федерального закона № 273-ФЗ определено, что форма обучения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учётом его мнения.

В настоящее время вопросы реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дистанционных образовательных технологий регулируются Порядком применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность, при реализации образовательных программ электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 сентября 2017 года № 816.

Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация самостоятельна в осуществлении, в том числе, образовательной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Законом об образовании.

При этом согласно частям 3 и 4 статьи 30 Закона об образовании при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, учитывается, в том числе, мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся. Таким образом, вопросы использования электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ отнесены действующим законодательством в сфере образования к компетенции образовательной организации».

Начальник по работе с обращениями граждан Департамента образования и науки города Москвы Круглик Е.В.: «Для обучающихся 6−11 классов с 19 октября 2020 года обеспечивается реализация основных образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в порядке, определяемом образовательной организацией».

Заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Атаулина В.М.: «Заявление об обучении ребенка на очной форме Вы вправе отправить директору школы, а при отказе в удовлетворении просьбы обжаловать его в суде».

Заместитель директора департамента цифровой трансформации и больших данных Министерства просвещения РФ Лямин А.С.: «Также на основании статьи 28 Федерального закона, образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, в разработке и принятии локальных административных актов в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Уставом образовательной организации.

Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам (статья 28 Федерального Закона)».

Из содержания полученных ответов родители поняли, что ответственность за решение о переводе школьников на обучение с применением дистанционных технологий лежит на директорах школ, и записались к ним на приём для того, чтобы выразить свое отношение к «дистанту» и потребовать копий официальных документов, послуживших основанием для решения директора.

На одной из таких встреч Совета родителей школьников 6−11 классов и директора ГБОУ города Москвы «Школа 2054» побывал корреспондент ИА REGNUM.

Директор образовательного учреждения, Бородина Ирина Юрьевна выслушала жалобы родителей на ухудшающееся самочувствие детей, на то, что процесс получения знаний и сам уровень знаний не удовлетворяет родителей как заказчиков образования, информацию о суицидах московских школьников. В ответ на жалобы директор заявила, что они являются индивидуальными проблемами отдельно взятого ребенка.

К сожалению, директор не смогла ответить на следующие вопросы:

— собирается ли школой статистика по состоянию здоровья детей;

— учитывалось ли состояние детей разных групп здоровья при принятии решения о переводе школьников на обучение с помощью компьютерной техники и образовательных платформ;

— несёт ли школа ответственность за здоровье детей, находящихся на обучении с использованием дистанционных технологий;

— интересуется ли школа тем, что происходит с детьми, пока они находятся дома один на один с ноутбуком и интернетом;

— почему родителям не была предоставлена на выбор другая очная форма обучения, без использования дистанционных технологий, предусмотренная законодательством.

При этом директор настаивал на том, что обучение вне стен школы с использованием дистанционных технологий является очным обучением. Однако, согласно Терминологическому словарю-справочнику по психолого-педагогическим дисциплинам, очное обучение — вид обучения, обеспечивающий непосредственный контакт, непосредственное общение обучающего и обучающегося. Словарь «Профессиональное образование» толкует очное обучение следующим образом: это форма предоставления образования обучаемому непосредственно одним преподавателем или группе обучаемых одним или несколькими преподавателями. Систему очного обучения представляют в целом классно-урочные и домашние занятия; широко используются автоматизированные классы, различные технические средства обучения, применение которых требует специальных аудиторных условий. Домашняя работа учащихся организуется с использованием обычных учебных пособий и конспектов лекций, посильных для учащихся благодаря регулярным встречам с преподавателем и возможности получать консультации, а также благодаря предварительному объяснению материала на занятиях.

Возвращаясь к вопросу о здоровье детей, Бородина И.Ю. заявила, что администрация школы сделала телефонный звонок в ГБУЗ Детская городская поликлиника № 32 (к которой прикреплены далеко не все школьники ГБОУ г. Москвы «Школа 2054», так как проживают в разных районах города), и получили от поликлиники ответ, что никаких жалоб на здоровье от школьников не поступало.

Директор школы 2054 отказалась предоставлять Совету родителей соответствующим образом заверенные копии документов, на основании которых дети оказались в условиях «дистанционки», ссылаясь на локальные акты образовательного учреждения, а также какие-либо документы, подтверждающие согласие родителей о переводе детей на форму обучения с использованием дистанционных технологий, заявив, что согласие содержится в договоре родителей со образовательным учреждением, заключаемым при поступлении ребенка в школу.

Вот как комментируют родители встречу с директором ГБОУ города Москвы «Школа 2054».

Председатель Совета родителей школы 2054 Ирина Жукова: «Я не получила никакого конкретного ответа на наши вопросы. Больше всего меня поразило заявление директора о том, что она не обязана нам ничего показывать, в частности, копии приказов Мэра г. Москвы, согласия родителей на дистанционное обучение, результаты статистики по заболеваниям, уведомлений родителей об изменении технологий обучения. Также возмущает тот факт, что школа не проводит никаких мероприятий для того, чтобы выявлять заболевания детей. Мы хотели найти поддержку в лице директора школы и поддержать директора со своей стороны, но этого не произошло. Мы прекрасно понимаем, что люди болеют, болеют тяжело, в том числе и учителя, но то, что наши дети теряют здоровье из-за «дистанта», получается, школу не волнует, и в том числе, директора, который несет за это ответственность».

Секретарь Совета родителей школы 2054 Боева Екатерина: «Встреча показала, что Ирина Юрьевна не готова с нами сотрудничать. Я считаю, что мы выдвигаем разумные просьбы и требования предоставить нам на выбор варианты обучения детей, в том числе и в очной форме в стенах школы, в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения».

Согласно Указу мэра Москвы от 14 января 2021 г. № 1-УМ О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «…c 18 января 2021 г. возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы».

Однако родители считают эти меры послабления временными. Активисты общественного движения «Родители Москвы» так прокомментировали последний указ столичного мэра:

«Тот факт, что московские школьники возвращаются в школы на очную форму обучения, свидетельствует о том, что наша позиция была услышана. Однако, имея за плечами опыт постоянного введения ограничительных мер, из-за которых наши дети были вынуждены были сидеть дома, а не полноценно учиться в школе, мы предполагаем, что этот указ носит не долгосрочный характер, и при первой подходящей возможности детей снова посадят на учебу дома. Кроме того, возвращение детей в школы не означает, что администрация школ больше не несёт ответственность за урон, нанесенный физическому и психическому здоровью детей за время дистанционки».