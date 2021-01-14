Москва, , 12:15 — REGNUM За прошедшие сутки в столице России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 68 пациентов, что является минимальным числом с ноября минувшего года. Об этом 14 января сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в городе достигло 12 241.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в Москве было выявлено 5893 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 877 428.

При этом уточняется, что на данный момент в столице РФ от нового заболевания вылечились в общей сложности 722 487 человек, 7049 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Москве за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 76 пациентов.