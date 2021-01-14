Пенза, , 12:30 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 14 января коронавирусная инфекция зарегистрирована у 28 865 жителей, за сутки заболели еще 212 человек. Накануне сообщалось о 207 инфицированных. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели с начала наблюдения 23 068 заболевших, за сутки — 146 пациентов. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией 347 пензенцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в течение первой недели текущего года зарегистрировано 2 496 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей динамика заболеваемости сократилась на 46%.

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