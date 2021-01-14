Волгоград, , 12:16 — REGNUM Очередные сильные снегопады прогнозируют синоптики на территории Волгоградской области. Метеопредупреждение объявили 14 января в региональном управлении МЧС.

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Гололёды, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в сочетании с усилением ветра до 15 м/с, сменится 15 января очень сильным снегопадом. В Федеральном управлении автомагистрали Москва-Волгоград пояснили, что для превентивной обработки проезжей части подрядные организации за минувшие сутки уже израсходовали 8185 тонн противогололёдных материалов. Причём больше всего, 4531 тонну, в Волгоградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в регионе на 17 часов было приостановлено автобусное междугороднее сообщение. В случае ухудшения обстановки возможен возврат к ограничению.

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