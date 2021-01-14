Москва, , 12:12 — REGNUM Прогнозы ВОЗ, связанные с пандемией в наступившем 2021 году, вполне реалистичны. Пессимистические прогнозы озвучивать намного сложнее, чем оптимистичные, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«ВОЗ как раз озвучивает реалистичную картину. И в этой связи всему мировому сообществу, включая ведущие экономики мира, стоит задуматься о честном и прозрачном сотрудничестве.

Нужно перейти от пресловутой гонки вакцин, запущенной фармацевтическими гигантами, к многогранному сотрудничеству, обмену информацией и эффективному взаимодействию.

Уже есть хорошие результаты и наработанный опыт в противостоянии коронавирусу. Нужно делиться знаниями и исключить неравенство среди граждан различных стран мира в возможности применения вакцины.

С высокой вероятностью уже к началу февраля наступившего года количество зараженных в мире пандемией коронавируса превысит 100 млн человек. США, Индия и Бразилия по-прежнему удерживают лидерство по количеству зараженных.

Россия находится на четвертом месте, и о видимых победах над пандемией коронавируса мы сможем говорить только на фоне эффективной и массовой вакцинации, которая, к счастью, уже набирает обороты в стране.

В этой связи сотрудничество стран мира в борьбе с пандемией становится неизбежным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, второй «коронавирусный год» может оказаться более тяжёлым, чем первый, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

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