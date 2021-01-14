Новосибирск, , 12:12 — REGNUM Директор Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» Татьяна Людмилина заявила о готовности предоставить площади для массовой вакцинации от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«В связи с поручением президента России о начале массовой вакцинации от COVID-19 необходимы значительные площади. Театр «Глобус», будучи социально ответственной организацией, поддерживает идею создания в учреждениях культуры центров вакцинации от коронавирусной инфекции, — написала Людмилина. — Если это начинание поддержат местные власти, если медики сочтут возможным создать в театре территорию для совместной работы, мы готовы предоставить площадку, где каждый желающий, не только наш сотрудник, сможет сделать прививку от опасного вируса».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на сегодня, 14 января, в Новосибирской области выявлено 29 896 случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе у 1710 детей; 26 597 пациентов выздоровели, 1081 человек скончался.

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