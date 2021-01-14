Саранск, , 12:11 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 14 января выявили 82 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 83 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 682 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

За последние сутки в республике выписаны 73 человека, всего с начала пандемии выздоровели 12 190 жителей Мордовии. 108 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2384 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 13 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1890 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2075 человек.