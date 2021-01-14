Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжает снижаться количество болеющих ковидом и ОРВИ детей и педагогов. К концу первой учебной недели, после зимних каникул, в школах из-за болезни отсутствуют 977 детей (что составляет всего 0,2% от общего количества обучающихся). Это на 1631 отсутствующего ребенка меньше, чем было зафиксировано в понедельник, 11 января.

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Как сообщили 14 января в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга, также по причине болезни на сегодня отсутствуют на работе 762 сотрудника школ (2,3% от общего количества сотрудников) — снижение на 380 человек по сравнению с началом текущей недели.

«В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты две группы в двух детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 22 класса в пяти школах (0,1% от общего количества классов в городе)», — уточнили в ведомстве.

Количество петербургских школьников, находящихся дома по заявлению родителей (так называемый смешанный формат обучения), — 7725 человек (1,4% от общего количества обучающихся).

Напомним, с 11 января школы Петербурга возобновили работу в очном формате. По желанию родителей дети могут быть переведены на смешанный формат (домашнее обучение + школьная аттестация знаний).

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