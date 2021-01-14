Караганда, Казахстан, , 12:09 — REGNUM Двое работников шахты имени Ленина в Темиртау отравились газами в результате аварии. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области Казахстана.

Состояние шахтеров оценивается как средней степени тяжести. Оба пострадавших находятся в токсикологическом отделении областного медицинского центра Караганды.

Пациенты 1969 и 1997 годов рождения поступили в отделение 14 января примерно в 3:30 (0:30 мск). Обоим поставлен диагноз острое ингаляционное отравление шахтными газами, в том числе угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, выброс газа и мелкой фракции угля на шахте имение Ленина в Темиртау произошел 13 января в 21:53 (18:53 мск). В результате аварии на поверхность не смог подняться машинист буровой установки.

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