Казань, , 12:12 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция зарегистрирована по состоянию на 14 января у 14 541 человека, за сутки выявлено 92 новых заражения. Накануне были инфицированы 87 жителей. Всего выздоровели 11 114 пациентов, за сутки — 32. В республике зарегистрировано 218 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами заболевания стали еще четверо пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 30 человек, 62 — лечатся на дому. По-прежнему наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 30 человек, от 60 до 70 лет — 22 инфицированных, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 50 зараженных, 17 — в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, за минувшие сутки в России выявили 24 763 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по данным на 14 января выявили 3 495 816 носителей SARS-CoV-2. Уже выздоровели 2 882 044 человека.

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