Москва, , 12:15 — REGNUM Запрет определённых действий продлён для бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня, которого обвиняют в хищении. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили 14 января в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля», — сообщили в суде ТАСС.

Адвокат Мурад Мусаев сообщил о завершении следственных действий по делу экс-губернатора. Он добавил, что его подзащитный знакомится с материалами уголовного дела. Осенью прошлого года Мень заболел COVID-19 и не смог дать показания по существу дела.

Ранее суд запретил Меню покидать место фактического проживания в Красногорском районе Подмосковья, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом. Ему разрешены прогулки по два часа в день.

Как сообщало ИА REGNUM, Меня подозревают в хищении средств из бюджета Ивановской области в 2011 году. Речь идёт о 700 млн рублей.

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