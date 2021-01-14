Москва, , 12:04 — REGNUM Непростой 2020 год стал испытанием не только для здравоохранения и социальных служб. Он оперативно перевел в цифровую среду многие бизнес-процессы, включая дистанционное обучение, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Решение мэра Собянина продлить каникулы в январе для московских школьников было логичным и грамотным: подвергать рискам детей и учителей не было смысла.

Риски сохраняются и сегодня, но они уже ниже, и власти знают, как молниеносно реагировать, оказывать поддержку гражданам.

Удаленное обучение никогда не заменит живого общения детей и подростков друг с другом и учителями. В московских школах и колледжах учатся более 1,46 млн человек.

Уверен, что они соскучились по друзьям и своим образовательным учреждениям. Теперь посещение школ станет для них праздником, как минимум на первых порах.

Однако риски ухудшения ситуации с пандемией коронавируса по-прежнему остаются. Массовая вакцинация и профилактика помогут в нормализации жизни», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Сергей Собянин заявил, что все московские школы возобновят работу в очном режиме с 18 января.

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