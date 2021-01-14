Курск, , 12:02 — REGNUM В Курской области детские школы искусств, художественные и музыкально-хоровые школы по учебным предметам, предусматривающим индивидуальные занятия, будут работать в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Основная деятельность ДШИ — образовательная. Это полноценное системное образование, а не развлечение или досуг по интересам, как в клубных или кружковых творческих объединениях. Обучение в дистанционном режиме не всегда способно в полной мере сформировать у обучающихся профессиональные навыки», — заявила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина.

На индивидуальных занятиях в классе присутствуют не более трёх человек, поэтому при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риска инфицирования не будет, добавила глава ведомства.

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Школы, где проходят групповые занятия, продолжат обучение в дистанционном режиме.

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