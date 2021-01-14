Курск, 14 января 2021, 12:02 — REGNUM В Курской области детские школы искусств, художественные и музыкально-хоровые школы по учебным предметам, предусматривающим индивидуальные занятия, будут работать в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
На индивидуальных занятиях в классе присутствуют не более трёх человек, поэтому при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора риска инфицирования не будет, добавила глава ведомства.
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Школы, где проходят групповые занятия, продолжат обучение в дистанционном режиме.
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