Москва, , 12:02 — REGNUM В условиях аномальных похолоданий МЧС России разворачивает пункты обогрева вблизи федеральных трасс. Пункты предназначены для оказания помощи водителям и пассажирам, транспортные средства которых по каким-либо причинам не могут продолжить движение. Они оборудованы всем необходимым — питание, горячий чай, необходимые медикаменты, зарядные устройства.

Так, на территории Ульяновской области организовано дежурство межведомственных оперативных групп по контролю оперативной обстановки на трассах. Ежедневно в течение каждых двух часов на территории региона проводится информирование по КВ-радиосвязи водителей-дальнобойщиков, следующих по территории Ульяновской области. Развернуто 27 стационарных пунктов обогрева вблизи федеральных трасс. Всего на территории Ульяновской области действует 57 стационарных и мобильных пунктов обогрева.

На вооружении заполярных представителей МЧС России в Мурманске и Апатитах находятся мобильные пункты обогрева на базе автомобилей повышенной проходимости, которые оборудованы всем необходимым.

В Ленинградской области, где, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение температуры воздуха до — 25 С, подготовлены к развёртыванию девять мобильных пунктов обогрева. Для мониторинга обстановки с заторами на федеральных автомобильных дорогах планируется использовать беспилотные летательные аппараты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России наблюдаются резкое снижение температуры воздуха и снегопады. По данным Гидрометцентра России на 14 января, минувшей ночью в столичном регионе прошел сильный снег, в Москве выпало до 10 мм осадков, по области 5−10 мм. Прирост снежного покрова составил 4−11 см. Высота снежного покрова в Москве достигла 30−34 см, по области 21−35 см. Вслед за снегопадом в ближайшие дни морозы в Москве будут усиливаться.

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