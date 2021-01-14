Серов, Свердловская область, , 12:00 — REGNUM В Серове Свердловской области под суд отдан местный житель 1975 года рождения, который ранее нанёс ножевые удары своим жене и сыну. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено 17 ноября. Следователи полагают, что обвиняемый, будучи пьяным, учинил ссору со своей супругой и избил её, а затем ударил ножом в ногу. После этого он ранил своего сына, который пытался его успокоить.

Потерпевшие получили лёгкий вред здоровью и самостоятельно вызвали скорую помощь. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья.