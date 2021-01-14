Пермь, , 11:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 290 случаев заражения коронавирусом: в больнице на лечении находятся 59 человек, дома под меднаблюдением — 231, сообщает 14 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения и коэффициент их распространения остается стабильным — 0,8% и 0,99% соответственно. Добавим, за сутки, на 13 января, в регионе выявили 286 носителей коронавируса.

Стоит также отметить, что в последние дни в Прикамье суточный показатель выздоровлений превышает показатель выявленных заражений: 311 против 290 — на 14 января, 316 против 286 — на 13 января, 357 против 287 — на 12 января.

С конца марта в Прикамье зарегистрировано 34 812 носителей коронавируса. Отправились от болезни 28 203 человека. По причине коронавирусной инфекции скончались 1273 человека.

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