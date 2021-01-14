Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Ростовчанин создал в социальных сетях аккаунт моста на улице Малиновского. Закрытие аварийного путепровода спровоцировало многокилометровые пробки и общественный резонанс.

Подписчики страницы оставляют комментарии под постами. Так, например, горожане информируют о ситуации на объездных дорогах.

«Сегодня хуже через [микрорайон] Каменку с Западного [жилого массива], чем вчера», — поделился подписчик.

Автомобильное движение по объездным путям начинается задолго до восхода солнца, а к 8:00 на объездной улице уже начинаются заторы. Многие жалуются на отсутствие освещения .

«Нет вообще освещения. Даже со стороны [улицы] Доватора. Только одинокие светофоры, горящие зелёным в темноте», «Утро в 6:45, очень темно, нет освещения на стороне с [улицы] Таганрогской», — пишут ростовчане.

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