Москва, 14 января 2021, 11:57 — REGNUM В России Федеральная служба исполнения наказаний намерена внедрять системы блокировки мобильной связи на территории исправительных учреждений, что позволит бороться с мошенническими call-центрами. Техническую помощь в этом вопросе ведомству готов оказать «Ростех». Об этом сообщил директор госкорпорации Олег Евтушенко.
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Он добавил, что подобную технику создает и производит госкорпорация.
Директор госкорпорации добавил, что в период пандемии масштабы телефонного мошенничества из исправительных учреждений выросли в разы. Только в 2020 году от него пострадали миллионы граждан, а ущерб составил почти 2 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в России начнут блокировать сотовую связь в местах лишения свободы и в СИЗО. Соответствующий законопроект в сентябре 2020 года в первом чтении приняла Госдума РФ. Так, операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.
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Решение о блокировке связи будет приниматься на основании письменного заявления руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится следственный изолятор или учреждение, исполняющее наказание.