Майкоп, , 11:56 — REGNUM В Адыгее привиты уже 870 человек вакциной от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». Всего в республику было поставлено 942 дозы этого препарата, сообщили в федеральном оперативном штабе по противодействию распространению новой опасной коронавирусной инфекции.

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Вакцинация осуществляется с начала 2021 года. При этом, как отметили в минздраве, сделать прививку могут все желающие. Ограничений по предельному возрасту и другим параметрам нет.

На предстоящей неделе в Адыгее ожидается поставка еще 700 доз вакцины «Спутник V». Она будет распределена по прививочным пунктам, открытым во всех девяти муниципалитетах региона. В столице республики работают в настоящее время два центра вакцинации — в студенческой поликлинике и поликлиническом отделении горбольницы №3.

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