Уфа, , 12:03 — REGNUM 167 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 21 402 случая заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 16 111 человек, в том числе 110 выздоровели за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 786 пациентов с COVID-19, из них 78 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 499 случаев внебольничной пневмонии, при этом 303 человека выздоровели.

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