Кызыл, , 11:51 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в 12 случаях симптомы заболевания отсутствуют.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла (10 новых случаев), Тандинского, Улуг-Хемского (по 2 случая) и других районов. Госпитализировано за сутки 13 человек.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 55 человек. На ИВЛ находится 2 пациента, на НИВЛ — 3. Всего стационарных коек — 530, занято — 196, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 — 177», — отметили в Минздраве.

Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, достигло 15 064. Из них к настоящему времени выздоровели 13 872 пациента.

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