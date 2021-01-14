Нижний Новгород, , 11:51 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 января выявили 476 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 456 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 76 287 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За минувшие сутки выписаны 453 человек, всего выздоровели с начала пандемии 68 592 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1865 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7734 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 января выявили 2797 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2756 новых носителей коронавируса. Максимальное число заражений SARS-CoV-2, выявленных за сутки в округе, наблюдалось по состоянию на 24 декабря — 3068 новых случаев.

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