Тунис, , 12:01 — REGNUM В Тунисе с 14 января ввели четырехдневный общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра здравоохранения на пресс-конференции.

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Министр здравоохранения Фаузи Мехди заявил, что новые меры будут включать продление ночного комендантского часа, который теперь будет начинаться в 17:00 и заканчиваться в 05:00. Школы также будут закрыты со среды, 13 января, по 24 января.

Полный карантин начнется в день, когда отмечается десять лет с момента свержения бывшего правителя Зина аль-Абидина бен Али после массовых протестов.

В североафриканской стране борются за сокращение числа заражений с сентября. К настоящему времени в Тунисе подтвердили более 160 000 случаев заражения вирусом, из которых 5000 случаев с летальным исходом. Правительство уже несколько месяцев избегает введения общенациональной блокировки, вводя вместо этого ночной комендантский час, который действует с октября. Однако уровень инфицирования не снизился, и ежедневно подтверждаются по меньшей мере 300 новых случаев заражения вирусом.