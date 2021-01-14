Подпорожье, Ленинградская область, , 11:56 — REGNUM Инцидентом с застрявшим во льдах реки Свирь в Ленинградской области паромом Аркадий Филатов» заинтересовались не только в управлении Следственного комитета на транспорте, но и в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство проверит, готовилось ли судно к осенне-зимнему периоду или нет. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура СЗФО проверит готовность парома «Аркадий Филатов» к зиме. Пресс-служба КДХ

Волховстроевская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности плавания в связи с происшествием с паромом «Аркадий Филатов».

«Волховстроевская транспортная прокуратура проверит, проводился ли комплекс мероприятий для подготовки судна к плаванию в осенне-зимний период, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве. — Ситуация на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры».

Напомним, утром 14 января температура воздуха в Ленобласти опустилась почти до минус 30 градусов. Паром «Аркадий Филатов» с 24 (по некоторым данным 15) пассажирами и членами экипажа и четырьмя автомобилями на борту застрял во льдах на подходе к карельскому берегу реки Свирь. На помощь отправили буксир «Шлюзовой 99». Паром был доставлен к берегу, пострадавших нет. Розлива нефтепродуктов и повреждений судна не имеется.

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