Рязань, , 11:51 — REGNUM Более 100 единиц спецтехники расчищают улицы Рязани после снегопада 14 января, сообщает пресс-служба мэрии. Для обработки дорог использовано более 400 кубометров пескосоляной смеси.

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Ночью на уборку дорог вышли четыре колонны машин Дирекции благоустройства города. Утром количество спецтехники на улицах превысило 100 — к работе приступили пескоразбрасыватели, тракторы-щётки, самосвалы, грейдеры, бульдозеры. Муниципальной коммунальной службе помогают три подрядные организации. В целом для обработки дорог израсходовали более 400 кубических метров пескосоляной смеси.

За ночь с улиц Рязани вывезено более 3,3 тысячи кубометров снега.