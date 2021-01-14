Число зараженных коронавирусом в мире стремительно растет. На 14 января 2021 в мире зафиксировано 92 807 797 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 313 851 человек.

Общее число смертей пациентов с коронавирусом в мире составляет 1 987 509 человек.

На этом фоне страны снова закрывают границы и вводят локдауны.

Главный вопрос повестки дня — вакцинация и выбор вакцин.

Лидеры стран ЕС обсудят инициативу Греции по введению территории Евросоюза так называемых «вакцинных» паспортов — единых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Тем временем ВОЗ предупреждает, что второй год пандемии коронавирусной инфекции, о вспышке которой в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года, может оказаться тяжелее первого.

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