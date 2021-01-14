Премьер-министр Лесото Моэкетси Маджоро объявил о введении в стране 14-дневного полного локдауна из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.
Читайте подробнее: В Лесото ввели полный локдаун
Американские учёные обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, один из которых схож с «британской» мутацией, а второй, предположительно, более заразен. Об этом говорится в заявлении, распространённом Университетом Огайо.
Читайте подробнее: В США выявили два новых варианта SARS-CoV-2
На юго-востоке Кении специалисты из института медицинских исследований страны выявили 16 новых штаммов коронавируса, имеющих уникальный характер и ранее не встречавшихся в других частях мира. Об этом 14 января сообщает местная газета East African.
Читайте подробнее: В Кении выявили 16 новых штаммов коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рестораны, закрывшиеся в стране из-за пандемии коронавируса, откроются, «как только это будет возможно». Об этом в четверг, 14 января, сообщает Le Figaro.
Во время традиционного мероприятия, посвященного дегустации Пирога королей в резиденции президента Франции в Елисейском дворце, Макрон «похвалил прекрасный труд всех, кто занят в сфере кулинарии», но добавил, что «вирус будет существенно влиять на наши решения в ближайшие недели».
«2020-й был тяжелым годом для всех вас. Вам многое пришлось пережить», — резюмировал президент.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что считает «безответственными» любые попытки назвать точную дату открытия культурных заведений в стране.
Заявление директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана о том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 14 января в социальной сети Facebook.
Подробности в материале: В сети отреагировали на прогноз ВОЗ по пандемии SARS-CoV-2 в 2021 году