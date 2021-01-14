Москва, , 12:11 — REGNUM Информация о том, что учёные из Университета Огайо в США выявили два новых штамма коронавируса, вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 14 января в социальной сети Facebook.

«Вот не понял, если бы не учёные то мутаций не было бы? Ну и на кой чёрт они это открывали? Может учёных вместе с ВОЗом того, в расход. Может быть и жизнь наладится?», — задаётся вопросом Niko M.

Многие пользователи сообщили о том, что информировать население о мутации какого-либо вируса не имеет смысла, потому что природа вирусов и так подразумевает данное свойство. Они считают, что таким образом людей просто пытаются запугать.

«У него столько же мутаций, сколько и шипов. Так что науке еще много предстоит работы», — пишет Galina L.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что во всех подобных «открытиях» замешана жажда денег. Они считают, что различные университеты крайне заинтересованы в привлечении финансовых средств на свои исследования.

«Пока бабки можно на этом делать, будут находить бесконечные варианты мутаций», — считает Евген М.

Нашлись и те, кто сообщил, что именно учёные и виноваты в возникновении коронавируса. Они предполагают, что ученые его создали, а теперь работают, не покладая рук, чтобы спасти «человечество от угрозы».

«Вирусная война, добить нужно человечество! Сами создали, сами же удивляются!», — написала Мари О.

Напомним, 14 января учёные из Университета Огайо в США выявили два новых штамма коронавируса. Один из них имеет сходства с «британским», а второй якобы делает вирус более заразным.