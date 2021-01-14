Оренбург, , 11:46 — REGNUM В Оренбургской области 14 января из-за морозов отменили занятия в школах в девяти районов для учеников 1−11 классов, в 12 районах — для учеников начального и среднего звена. Как сообщает минобр региона, детям, которые учатся в первую смену, рекомендовали перейти на обучение с применением электронных технологий.

Так, в Новотроицке администрация объявила об отмене занятий в школах для учеников первых-восьмых классов. На 06:00 по местному времени (04:00 мск) температура воздуха составила минус 28 градусов по Цельсию.

Мэрия Гая сделала объявление о том, что в связи с низкой температурой воздуха 14 января отменяются занятия в 1−4 классах школ Гая и поселка Репино, 1−8 классах поселка Ириклинский и во всех классах остальных сельских школ городского округа.

Роспотребнадзор рекомендует ограничить пребывание детей на улице без сопровождения взрослых. Добавим, что второй день в ряде муниципальных образований из-за морозов дети не ходят в школу.

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