Уфа, , 11:46 — REGNUM Побочных проявлений у жителей Башкирии, которые получили прививку против COVID-19, не выявлено. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что всего в регион поступило 13 842 дозы вакцины против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», 7542 дозы были распределены в медорганизации республики.

В новогодние каникулы в республике первый компонент вакцины получили свыше семи тысяч человек. Сообщается, что побочных проявлений после иммунизации у вакцинированных выявлено не было.

Партия вакцины в количестве 6300 доз, которая поступила 12 января 2020 года в Башкирию, будет направлена для вакцинации работников учреждений социального обслуживания республиканского Минтруда и проживающих в этих учреждениях лиц, а также граждан с хроническими заболеваниями.

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