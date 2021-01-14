Казань, , 11:45 — REGNUM С 11 по 20 января в столице Татарии проходят массовые проверки такси на соблюдение правил перевозки пассажиров и багажа.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД проверят водителей-иностранцев, которые сели за руль без российских прав, наличие талона техосмотра на автомобиль и страхового полиса, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию. Водителей такси призывают проверить наличие комплекта необходимых документов и подготовить его для предъявления в надлежащем виде.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов жестко высказался о водителях, которые позволяют себе сесть за руль пьяными. По его мнению, они являются преступниками и должны сразу лишаться прав.

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