Псков, , 11:59 — REGNUM В Псковской области ещё два очага коронавируса, которые были выявлен ранее в Порховском РЭС филиале электросетевой компании и Первомайской психоневрологической интернате, сняты с контроля Роспотребнадзора. Всего в регионе остаются активными шесть очагов. Об этом 14 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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По его словам, в настоящий момент на учете у областного управления находятся Порховский маслосырзавод, санаторий Хилово, Дновский психоневрологический интернат, Святогорский мужской монастырь, Спасо-Елеазаровский женский монастырь и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

За прошедшие сутки в регионе было выявлено 274 новых инфицированных, что на 75 случаев больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 26 757 инфицированных, из них 14 308 выздоровели, в том числе 327 за прошедшие сутки. Умерли 108 человек.

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