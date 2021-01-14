Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждена смерть еще 83 человек от последствий заболевания COVID-19, сообщили 14 января в федеральном оперштабе. Это на пять летальных случаев больше, чем было сутками ранее. Второй день подряд Петербург «лидирует» по смертности среди регионов РФ.

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Таким образом, суточная смертность от ковида в Петербурге вплотную приблизилась к пиковому значению в 86 летальных исходов, который был зафиксирован 8 декабря 2020 года. Позже, 18 и 31 декабря, сообщалось о 84 жертвах за предыдущие сутки, в начале нового года суточная смертность в городе снижалась, сократившись до 42 случаев (11 января). Однако в последние дни вновь начался резкий рост количества смертей.

Всего, с учетом новых данных, ковид стал непосредственной причиной смерти в Петербурге 8649 человек.

Кроме того, за последние сутки, 13 января, в Петербурге выявлен 3041 новый случай заражения коронавирусом, это на 38 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Тенденция кратковременного снижения инфицирования после новогодних праздников оказалась сломлена. Общее число фактов заражения составляет на сегодня 287 814 случаев за время пандемии.

За прошедшие сутки в Петербурге выписан 3551 пациент из числа ранее заразившихся коронавирусом. Общее количество переболевших составляет 176 523 человека.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 24 763 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

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