Москва, , 11:38 — REGNUM Материал издания Daily Mail, в котором были опубликованы данные исследователей из Кардиффского университета о том, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 14 января в социальной сети Facebook.

«Плавным движением руки снимаем маски и одеваем термокостюмы», — шутит Джаваншир И.

Многие пользователи отнеслись к данной новости с юмором. Они отметили, что пока не понимают: будет глобальное потепление или глобальное похолодание?

«Так что делать-то?! Шорты покупать или кальсоны с начёсом?!», — пишет Борис Б.

Некоторые пользователи выразили недоверие исследованиям данных учёных. Они уверены, что выводы сделаны поспешно и преследуют цель создать информационный повод для привлечения инвестиций в дальнейшее исследование данного вопроса.

«Ну и что? То глобальное потепление, то ледниковый период, то дождаться не можем комету. Что ещё придумают горе-учёные?», — задаётся вопросом Инна К.

Нашлись и те, кто уже слышал о скором приходе глобального похолодания. Они считают, что изменение погоды на Земле происходит по циклическому признаку, а новый «ледниковый период» является как-раз таки следующей фазой цикла.

«Это было известно ещё в середине прошлого века. По графику синусоиды из Детской энциклопедии», — считает Нина В.

Напомним, 14 января издание Daily Mail опубликовало материал, в котором были предоставлены данные исследователей из Кардиффского университета о том, что таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период.