Новосибирск, , 11:35 — REGNUM В новосибирском посёлке Восход жители трёх многоквартирных домов уже более суток живут без отопления в квартирах. Температура воздуха в помещениях опустилась до 10 градусов. Об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщила местная жительница Екатерина Алямкина.

Речь идёт о домах №1, 2 и 3 на улице Военторговской. В Единой диспетчерской службе пояснили, что причина в аварии на теплотрассе, тепло обещали дать в течение нескольких часов. Однако, быстро причины неисправности специалистам установить не удалось, из-за этого сроки возобновления тепла они назвать не могут.

По словам главы Каменского сельсовета Николая Чубарова, власти предлагали жильцам перевезти их в местную школу, и предоставить горячее питание и обогрев, но они отказались.

«Раздаём калориферы, тепловые пушки работают в подъездах. Но при минус 40 градусах, которые были ночью, конечно, сложно нагнать определенную температуру, — уточнил чиновник. — Работы ведутся со вчерашнего дня: разрываем теплотрассу, ищем места порыва, пока определить не можем. В каждом доме стоит тепловая пушка. По обращениям людей выдаем им калориферы. Надеюсь, что сегодня найдём место порыва. Проблема не в ремонте, а в поисках. Деньги, сила и техника — всё есть для этого».