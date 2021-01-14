Саранск, , 11:31 — REGNUM До настоящего момента Мордовия получила 2742 комплекта двухкомпонентной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Вакцинацию в республике проводят 23 медицинских учреждения.

На следующей неделе ожидается поставка ещё 11 тыс. доз препарата. В первую очередь прививку будут делать работникам сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания, сотрудникам МФЦ, а также лицам, проживающим в учреждениях социального обслуживания и гражданам с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в республике проведено 387 567 исследований для выявления заражения коронавирусом. На SARS-CoV-2 обследованы 353 827 человек. По данным Росстата на 1 января 2020 года, численность населения Мордовии составляет 790 197 человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 44,77% населения республики.

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