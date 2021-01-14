Тула, , 11:30 — REGNUM В Тульской области утверждено 34 официальных места для проведения крещенских купаний, список опубликовало региональное Главное управление МЧС 14 января.

Из 34 мест, где будут разрешены купания на Крещение, 26 — это купели, ещё восемь — проруби. Так, в Туле будет оборудовано два места для купаний: прорубь на пруду ЦПКиО и купель у храма Св. апостола Андрея Первозванного в деревне Барыбинка. Три места оборудуют в Алексине: купель у источника в деревне Колюпаново, ещё одна купель у источника в селе Красное и купель в деревне Егнышовка у источника Пантелеймона Целителя.

По одному-двум местам для купания оборудовано также в районах области. Так, в Арсеньевском районе искупаться на Крещение можно будет в купели в МО Астаповское, н.п. Даргомыжка; в Белевском районе — в купели у источника в деревне Жабынь МО Правобережное; в Богородицком районе купель оборудуют в селе Папоротка МО Бахметьевское; в Венёвском районе — купель у источника «12 ключей» в деревне Свиридово; в Воловском районе купели установят в селе Осиново и селе Никитском. В городе Донской оборудуют прорубь на пруду в з/о «Голубая вода»; в Дубенском районе купели установят у источника в селе Новое Павшино и в селе Сидоровка; в городе Ефремов можно будет окунуться в купель у источника в селе Тюртень и в прорубь на реке Красивая Меча. В Заводском районе верующие смогут окунуться в купели в селе Бехово и посёлке Веоегож; в Кимовском районе купель оборудуют в селе Себено; в Киреевском районе окунуться можно будет в купели у храма в селе Дедилово; в Куркинском районе — в купели у источника в посёлке Грибоедово. В Новогуровском прорубь оборудуют на пруду №1 на улице Спортивной; в Новомосковске местом для купания выбрана купель в селе Осаново; в Одоевском районе — купель в деревне Зиброво; в Суворовском районе — купель у храма в селе Березово; в Тепло-Огарёвском районе — купель в деревне Нарышкино; в Узловском районе — прорубь на пруду «Трестовский» в Узловой и купель на источнике закрытого типа в селе Бутырки; в Чернском районе — в прорубе на реке Чернь в посёлке Чернь в ПКиО. Сразу три места для купания оборудовано в Щекинском районе — это две проруби, в Советске и в посёлке Первомайском, а также купель в деревне Косое. В Ясногорском районе верующие смогут окунуться в купели у источников в селе Башино и селе Спицинское.

На всех официально установленных местах для крещенских купаний 18−19 января будут дежурить сотрудники полиции, спасатели, медики.