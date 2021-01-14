Пенза, , 11:42 — REGNUM В Пензенской области 14 января на автомобильных дорогах проводится патрульная очистка покрытия проезжей части и обработка противогололедными реагентами. К работе привлечено более 250 единиц спецтехники, количество которой увеличат в случае ухудшения погодных условий.

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Управлением строительства и дорожного хозяйства области ведется постоянный контроль за работой подрядных организаций и проводится мониторинг погодных условий в реальном времени с помощью ГЛОНАСС и метеопостов.

Жителей региона призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте во время снегопада.

Губернатор области Иван Белозерцев провёл совещание с главами муниципальных образований по недопущению заторов на автодорогах и своевременной их очистке от снежных масс.

ИА REGNUM напоминает, ухудшение погодных условий ожидается на территории Пензенской области 14 января. Местами по региону пройдет сильный снег, метель, с усилением юго-восточного ветра до 19 м/с. На дорогах снежные заносы. Автомобилистов предупреждают об обильных осадках и просят воздержаться от поездок на личном транспорте, либо прекратить движение и переждать снегопад, включив аварийные огни.

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