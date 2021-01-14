Москва, , 11:25 — REGNUM Лидеры стран ЕС обсудят инициативу Греции по введению территории Евросоюза так называемых «вакцинных» паспортов — единых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Онлайн-встреча запланирована на 21 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По мнению греческого правительства, введение «вакцинных» паспортов поможет спасти летний сезон в Европе. При этом ВОЗ, WTTC и ряд европейских экспертов высказываются против данной инициативы.

Греция уже разработала проект сертификата вакцинированного от коронавируса человека. Документ предлагается использоваться при посадке на все виды транспорта: воздушный, морской и железнодорожный.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что странам зависящим от туризма, крайне важно решить вопрос с «вакцинными» паспортами до начала летнего сезон.

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