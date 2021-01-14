Петрозаводск, , 12:22 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили выявили 291 нового носителя коронавируса, что на 10 человек больше, чем сутками ранее. Также зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Об этом 14 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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По официальным данным, из выявленного числа новых инфицированных заболели ковидом 272 человека, из них 51 имеют симптомы средней тяжести, семь находятся в тяжелом и двое — в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 31 694 инфицированных, из них на данный момент 25 835 выздоровели, в том числе 250 — за последние сутки. Умерли — 193 человека, в том числе три летальных случая зарегистрировали за прошедшие сутки.

Так, в Кондопожской ЦРБ скончались жители Кондопоги, 1932 и 1950 годов рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Кондопоги 1948 года рождения. Как отметили в республиканском оперштабе, оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 5068,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2365,3 случая, по Северо-Западу — 3989,4», — уточнили в оперштабе по Карелии.

В настоящий момент в больницах региона находятся 709 человек, из них шесть — на ИВЛ.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 35 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4 079 пациента, 106 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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