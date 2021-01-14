Саратов, , 11:25 — REGNUM В связи с сильным снегопадом и низовой метелью 14 января АО «Саравтовокзал» отменил рейсы по межмуниципальному и междугороднему сообщению. Об этом информирует пресс-служба регионального минтранспорта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»

В справочной автовокзала можно уточнить более подробно информацию по интересующему автобусному рейсу по номерам: 004 или +7 (8452) 24-62-22 .

Саратовский аэропорт «Гагарин», несмотря на погодные условия, продолжает работать в штатном режиме, добавили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 13 на 14 января на федеральной трассе «Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 325−425 км были введены ограничения проезда для грузовых и маршрутных транспортных средств.

Читайте также: На федеральной трассе в Саратовской области возобновили движение транспорта