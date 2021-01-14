Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM В Ростовской области уточнили санитарные правила, которые необходимо соблюдать во время проведения крещенских купаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Муниципальные власти несут ответственность за выполнение санитарных норм в период с 18 по 19 января. На прилегающей к купелям территории жители должны соблюдать социальную дистанцию, помещения для переодевания и обогрева необходимо оборудовать из расчёта не менее 4 кв. метров на человека, а также регулярно дезинфицировать и оснастить антисептиками и рециркуляторами.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области будут освящены купели под открытым небом. Другие водоёмы подготовят к крещенским купаниям по запросу глав муниципалитетов.

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