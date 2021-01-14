Белгород, , 11:20 — REGNUM Ещё 181 носитель коронавируса выявлен в Белгородской области 14 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два человека больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода.

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В инфекционных стационарах находятся 990 человек, из них 140 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в Белгородской области подтверждено 24 тыс. 403 случая заражения коронавирусом, выздоровели 20 тыс. 043 человека, в том числе 258 выписаны за сутки. Скончались ещё три пациента, таким образом, общее количество летальных исходов возросло до 291.

На самоизоляции находится 11 тыс. 251 человек.