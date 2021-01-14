Абакан, , 11:11 — REGNUM В Хакасии в ближайшие дни возможен подъём уровня реки Енисей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По прогнозу Хакасского гидрометцентра, в связи с прохождением кромки ледостава вверх по течению реки Енисей уровни воды 15−16 января в районе села Подсинее повысятся на 1 — 1,5 м.

Уровень воды может дойти до опасных отметок. Возможно подтопление мест установки насосных станций и расположенных по берегам Енисея дачных участков.

Сейчас уровень Енисея в районе села Подсинее составляет 241 см (критический уровень — 360 см).

«Населённым пунктам на берегу Енисея угрозы нет, в возможную зону затопления попадает пойменная часть реки», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2021 года вышедшая из берегов Ангара подтопила Усолье-Сибирское.

Читайте также: Ангара вышла из берегов и подтопила Усолье-Сибирское