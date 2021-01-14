Москва, , 11:10 — REGNUM Вакцины, не прошедшие регистрацию на территории РФ, запрещены для ввоза и применения в стране. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора, комментируя сообщения СМИ о том, что в некоторых частных клиниках России пациентов прививают вакциной от COVID-19 Pfizer.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию Российской Федерации и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещён», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что такой запрет распространяется также и на медицинские учреждения, которые функционируют на территории Международного медицинского кластера в Сколково.