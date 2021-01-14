Брянск, , 11:08 — REGNUM Почти 400 млн рублей потратят в 2021 году на покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Брянской области. По состоянию на 1 января в списке на получение квартир состоит 2814 человек, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе правительства региона.

В 2021 году для детей-сирот планируется приобрести более 200 жилых помещений. Для этих целей из областного бюджета выделено 320 млн рублей, ещё 79,6 млн рублей добавят из федерального. В очереди на получение квартир стоят 2814 человек, право на получение жилья возникло у 1999. Региональные власти рассчитывают решить вопрос с обеспечением жилыми помещениями за счёт увеличения финансирования на покупку квартир и привлечения застройщиков.

За шесть последних лет в Брянской области закуплено 1676 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Более тысячи из них приобретено на первичном рынке.