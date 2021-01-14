Хабаровск, , 11:20 — REGNUM В Хабаровске впервые с начала пандемии коронавируса отмечается снижение количества обращений в скорую помощь. За минувшие два дня поступило 750 вызовов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По словам специалистов, это самые низкие показатели с весны 2020 года.

В столице региона ежедневно выходят на линию более 50 бригад. В октябре и ноябре 2020 года количество вызовов достигало до двух тыс. в сутки.

За первые дни нового года машины скорой медицинской помощи в Хабаровском крае выезжали на 18 221 вызов. Из них в Хабаровске — 11 494, в Комсомольске-на-Амуре — 2412. Среди причин вызовов были не только случаи заболевания COVID-19, но и травмы, ДТП, алкогольное опьянение и отравления, обморожение и роды.

Как сообщало ИА REGNUM, во время новогодних каникул бригады Архангельской станции скорой медицинской помощи выезжали на 7571 вызов, в 738 случаях медицинскую помощь пришлось оказывать детям