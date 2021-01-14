Саратов, , 11:08 — REGNUM В ночь с 13 на 14 января на федеральной трассе «Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 325−425 км были введены ограничения проезда для грузовых и маршрутных транспортных средств. В настоящее время ограничения сняты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минтранспорта.

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Ограничения по передвижению транспорта действовали с 23:00 до 10:00 (местное время). За прошедшую ночь дорожники израсходовали более 1,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. К уборке привлекалось 306 единиц техники и 78 рабочих. В течение сегодняшнего дня расчистка и обработка дорог реагентами будет продолжена. Жителей области просят по возможности воздержаться от поездок.

ИА REGNUM напоминает, 13 января в Саратовской области, 14 января на юге Приволжского федерального округа ожидается сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с. После морозов в Татарии 14−15 января прогнозируются сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы.

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