Москва, , 11:12 — REGNUM Заявление директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана о том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 января в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Эта музыка будет вечной, пока не заменим батарейки», — написала Irena L.

Многие пользователи предположили, что представитель ВОЗ заявил не о прогнозе, а о настоящем сценарии. Они уверены, что тем, кто финансирует данную организацию, крайне выгодно держать население планеты в страхе.

«Конечно, сценарий написан, роли распределены. А ВОЗ зачем финансируют, чтобы они предсказаниями занимались?», — задаётся вопросом Liza W.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что пандемия коронавируса не закончится уже никогда. По крайней мере, по версии ВОЗ. Они сообщают о том, что не доверяют мнениям представителей данной организации.

«Нашли золотую жилу, как поработить население всей планеты, причём без всяких войн! Я так понимаю, эта вакханалия теперь будет на пожизненной основе, пока ВОЗ будет существовать», — считает Екатерина К.

Нашлись и те, кто призвал руководства стран перестать оказывать финансовую поддержку ВОЗ. Они считают, что деятельность данной организации связана с удовлетворением интересов отдельных богачей, которым крайне выгодна ситуация с пандемией.

«Надо прекращать финансировать все эти организации…», — пишет Natalia M.

Напомним, 14 января директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил о том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.